اكتشاف 10 كواكب

2019/05/24 | 17:28

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بغداد اليوم _ متابعة

اكتشف علماء الفضاء 18 كوكبا بحجم الأرض خارج المجموعة الشمسية، وذلك باستخدامهم تقنية متطورة...





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