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اكتشاف 10 كواكب "خفية" بحجم الأرض!


اكتشاف 10 كواكب
2019/05/24 | 17:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ متابعة 

اكتشف علماء الفضاء 18 كوكبا بحجم الأرض خارج المجموعة الشمسية، وذلك باستخدامهم تقنية متطورة...

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