2019/05/24 | 17:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
اكتشف علماء الفضاء 18 كوكبا بحجم الأرض خارج المجموعة الشمسية، وذلك باستخدامهم تقنية متطورة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اكتشاف 10 كواكب "خفية" بحجم الأرض!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ متابعة
اكتشف علماء الفضاء 18 كوكبا بحجم الأرض خارج المجموعة الشمسية، وذلك باستخدامهم تقنية متطورة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اكتشاف 10 كواكب "خفية" بحجم الأرض!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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