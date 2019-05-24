واشنطن بوست: سليماني منح الإذن للفصائل العراقية بتصحيح المسار

2019/05/24 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشارت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها الى ان قائد فيلق القدس قاسم سليماني، أجرى اتصالين مهمين بـزعيم عصائب أهل الحق في العراق قيس الخزعلي، وبالأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وكشفت صحيفة واشنطن بوست ان سليماني منح الإذن للفصائل العراقية بتصحيح المسار، موضحة ان الفصائل التابعة لإيران تسعى منذ هزيمة داعش الى إبعاد نحو خمسة آلاف جندي أمريكي يعملون داخل القواعد الامريكية في العراق، فيما أشارت الى ان اتصال سليماني بنصر الله كان للفت نظره الى التحالف الامريكي الاسرائيلي في الازمة التي تشهدها المنطقة ضد طهران.

وختمت الصحيفة بالقول: إن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد تنزلقان إلى الحرب رغم إعلانهما عدم رغبتهما بذلك.

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