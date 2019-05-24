2019/05/24 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأخبار المحلية

الجمعة 24 مايو 2019 | 05:21 مساءً | عدد القراءات : 18

بغداد/..



كشف البنك المركزي العراقي، عن مبادرة لإعادة تأهيل خمسة من أبرز جسور العاصمة بغداد.

وذكر بيان للبنك تلقته، "عين العراق نيوز"، انه "من أجل تعزيز الواقع العمراني لجسور بغداد وحفاظاً على ما تحمله من ارث حضاري وجمالي مهم في ذاكرة العاصمة الحبيبة، قرر مجلس إدارة مبادرة تمكين، التي يرعاها البنك المركزي العراقي، والمصارف وشركات الصرافة العراقية، في اجتماعهم الدوري الذي عقد في مبنى البنك المركزي أمس الخميس، الموافقة على مشروع إعادة تأهيل جسور {باب المعظم، الأحرار، الشهداء، السنك، الأئمة} وتخصيص المبالغ اللازمة لإنجاز عملية التأهيل".

وأضاف ان التأهيل يكون "بالتنسيق مع وزارتي، الإسكان والكهرباء وأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد لإنجاز المشروع خلال الأربعة أشهر المقبلة".انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة تأهيل خمسة أبرز جسور في بغداد) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعادة تأهيل خمسة أبرز جسور في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).