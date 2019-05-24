مستشفى الحلة يستقبل 4332 اصابة مختلفة خلال نيسان الماضي

2019/05/24 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مستشفى الحلة التعليمي العام في محافظة بابل، اليوم الجمعة، استقبالها 4332 حالة طارئة سببها جراء السقوط من المرتفعات وحوادث المشاجرات والنزاعات العشائرية خلال شهر نيسان الماضي.

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