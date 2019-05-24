برعاية البنك المركزي : تمكين تعيد تاهيل عدد من جسور بغداد

2019/05/24 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس إدارة مبادرة تمكين، التي يرعاها البنك المركزي العراقي، والمصارف وشركات الصرافة العراقية، الموافقة على مشروع إعادة تأهيل جسور (باب المعظم، الأحرار، الشهداء، السنك، الأئمة) وتخصيص المبالغ اللازمة لإنجاز عملية التأهيل.

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