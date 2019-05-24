البنك المركزي يقرر تخصيص مبالغ لاعادة تاهيل خمسة جسور وسط بغداد

2019/05/24 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر البنك المركزي تخصيص مبالغ لاعادة تاهيل خمسة جسور وسط بغداد.وذكر بيان للبنك انه :” من أجل تعزيز الواقع العمراني لجسور بغداد وحفاظاً على ما تحمله من ارث حضاري وجمالي مهم في ذاكرة العاصمة الحبيبة، قرر مجلس إدارة مبادرة تمكين، التي يرعاها البنك المركزي العراقي، والمصارف وشركات الصرافة العراقية، في اجتماعها الدوري الذي عقد […]

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