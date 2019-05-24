تعرف على توجيهات وتحذيرات الدفاع المدني بشأن موجة الحر

2019/05/24 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، بعض التحذيرات والتنبيهات بسبب ازدياد درجات الحرارة خلال الأيام القادمة بين 47 و 50 درجة مئوية وظهور سحب ركامية تسبب الكتمة في الجو وذلك على معظم المناطق.

وتضمنت هذه التوجيهات يجب إخلاء السيارات من:1- المواد الغازية.2-القداحات.3-المشروبات الغازية.4- العطورات وبطاريات الأجهزة بشكل عام.



5- يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط (تنسيم).6- عدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل 7- تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية.8- عدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية.9- عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.



يجب الانتباه من العقارب والثعابين فسوف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المزارع والبيوت للبحث عن البراد.

الاكثار من شرب الماء والسوائل.الحرص على عدم تشغيل سخانات الماء.الحرص على عدم وضع اسطوانات الغاز في الشمس.التأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصاً في أوقات الذروة.البعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصاً خلال الفترة من الساعة ١٠ صباحاً وحتى الساعة ٣ ظهراً.



وضع علب ماء في الشبابيك والاحواش والاسوار والمزارع والبلكونات.



وذلك لري عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات ...

انتهى.ص.هـ.ح.

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