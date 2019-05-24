وزير الخارجية العماني: نسعى مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر بين إيران وأمريكا

2019/05/24 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحذر بن علوي من أن خطورة وقوع حرب يمكن أن تضر العالم بأسره، مؤكدا في الوقت ذاته أن الطرفين الأمريكي والإيراني يدركان خطورة الانزلاق أكثر من هذا الحد.وكانت إيران أعلنت أن زيارة وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي تناولت العلاقات الثنائية ولم تبحث التوتر بين طهران وواشنطن.انتهى.ص.هـ.ح.

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