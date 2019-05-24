2019/05/24 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية عن ضبط عصابة متخصصة بتصنيع الأدوية المغشوشة وتهريبها الى العاصمة بغداد.وذكر بيان للمكتب :” ان مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية القت القبض على شخصين متورطين بتهريب مواد تدخل في تصنيع الأدوية المغشوشة وتغليفها في أحد سيطرات العاصمة بغداد”.واوضح البيان :” ان المفرزة تمكنت من ضبط إحدى […]

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