كتلة كردية: محاصصة المحكمة الإتحادية عائق أمام إقرار قانونها

2019/05/24 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ قالت نائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، ان هناك ملاحظات وخلافات كبيرة حول مشروع قانون المحكمة الاتحادية.وقالت ديلان غفور في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، “هناك ملاحظات وخلافات كبيرة بين الكتل النيابية حول مشروع قانون المحكمة الاتحادية”.وأضافت، ان “من تلك الملاحظات الموجودة على قانون هي عدم تحديد سن أعضاء المحكمة الاتحادية بالاضافة الى عدم مراعاة حصة المكونات في توزيع مقاعد القضاة في المحكمة الاتحادية”.وتابعت “أتصور بان مشروع القانون هذا سيمرر داخل مجلس النواب لكن هناك خلافات وملاحظات كثيرة تحتاج الى تعديل وهناك نية داخل المجلس حول العمل على تعديل القانون وتشريعه”.وكان مكتب رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أعلن أمس الخميس، عرض مشروع قانون المحكمة الاتحادية للقراءة الثانية في جلسة البرلمان المقبلة.وذكر بيان له “بناءً على طلب المحكمة الاتحادية العليا من مجلس النواب بتشريع مادة بديلة ضمن قانون المحكمة المعروض أمام المجلس؛ نظرا لحدوث فراغ قانوني وتشريعي، وذلك بعد الحكم الصادر من المحكمة بعدم دستورية المادة 3 من القانون الذي أصدرته السلطة الوطنية بالأمر التشريعي رقم 30 سنة 2005 ونصها: تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وثمانية أعضاء يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة بناءً على ترشيحٍ من مجلس القضاء الأعلى بالتشاور مع المجالس القضائية في الإقليم وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (هــ) من المادة الرابعة والأربعين من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية”.ووجه رئيس مجلس النواب بحسب البيان “بالمضي والاسراع بالإجراءات التشريعية؛ لإقرار قانون المحكمة الذي طال انتظاره، ومعالجة الفراغ الدستوري؛ إعمالًا لأحكام المادة (92/ ثانياً) من الدستور، وعرض القراءة الثانية لمشروع القانون بالجلسة المقبلة”.

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