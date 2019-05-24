بالوثائق.. المالية تطلق مخصصات لـ 14 جهة حكومية

2019/05/24 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قررت وزارة المالية، منح مخصصات مالية لـ 15 جهة حكومية ضمن موازنة عام 2019.

وشملت المخصصات التقنيين الطبيين في وزارة الصحة والبيئة، ووزارة الاعمار والاسكان ووزارة الصحة ومحافظات النجف وواسط وبغداد وهيأة الأوراق المالية، ومجلس محافظة البصرة وهيأة استثمار بغداد ومجالس محافظات بغداد وديالى وواسط وكربلاء ووزارة التخطيط.انتهى

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