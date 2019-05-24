المركزي:الموافقة على مشروع اعادة تأهيل خمسة جسور في بغداد

2019/05/24 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلن البنك المركزي العراقي، الجمعة، الموافقة على مشروع اعادة تاهيل خمسة جسور في بغداد ضمن مبادرة “تمكين” التي تمولها المصارف الخاصة وشركات الصرافة، مبينا ان المشروع سينجز خلال اربعة اشهر.وقال المركزي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “من أجل تعزيز الواقع العمراني لجسور بغداد وحفاظاً على ما تحمله من ارث حضاري […]

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