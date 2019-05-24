2019/05/24 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مصدر أمني في النجف الاشرف، اليوم الجمعة، أن مجهولين اطلقوا قذيفة صاروخية على مول البشير التابع للقيادي السابق في التيار الصدري وممثله في مجلس إدرة مطار المدينة جواد الكرعةوي.وقال مصدر امني في النجف الاشرف، إن معلومات وردت الى شرطة النجف بوجود انفجار ضمن منطقة حي العسكري" وأنه "وبعد الوصول إلى منطقة الحادث واجراء الكشف الموقعي من قبل المفارز المختصة تبين وجود انفجار صاروخ RBG7 مضاد للأشخاص عدد واحد استهدف مول البشير / 3 الطابق الثالث".

واضاف "أسفر الانفجار عن حريق جزئي في الطابق الثالث، دون حدوث خسائر بشرية"، مشيرا الى "وجود اضرار مادية لم تقدر قيمتها حتى الان".

وافاد شهود عيان في محافظة النجف، فجر اليوم الجمعة، باحتراق مركز البشير للتسوق في حي العسكري بمحافظة النجف، وسط انباء باستهدافه من قبل مسلحين باسلحة متوسطة وخفيفة، في حين قال مسؤولوا المركز عبر صفحة رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، إن المركز تعرض الى ضرب بالقاذفات والاسلحة الثقيلة، مشيرين الى أنهم يواجهون ما وصفوهم بأنها "عصابة ارهابية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. مجولون يفجرون مول تجاري في النجف بالصواريخ) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. مجولون يفجرون مول تجاري في النجف بالصواريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).