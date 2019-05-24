بالزي العربي.. تظاهرات صدرية حاشدة بعد الإفطار

2019/05/24 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس يستعد اتباع التيار الصدري اليوم الجمعة للخروج بتظاهرات حاشدة بعد ساعات في جميع المحافظات عدا النجف، في دعوات لإبعاد العراق عن التصعيد بين أميركا وإيران.وتناقلت صفحات تابعة للتيار الصدري على الفيس بوك أن الساعة التاسعة من مساء اليوم بعد الإفطار موعد بدء التظاهرات التي ستعم محافظات البلاد باستثناء محافظة النجف،

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تظاهرات صدرية حاشدة بعد الإفطار وكالة خطوة برس.

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