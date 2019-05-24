القبض على شخص سرق 70 الف دولار في اربيل

2019/05/24 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة قضاء "قلعة دزه" التابعة لمنطقة "رابرين" في السليمانية يوم الجمعة عن القاء القبض على متهم بسرقة 70 الف دولار امريكي في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقالت المديرية في بيان اليوم ان قواتها في مركز شرطة ناحية "ايسيوه" التابعة لقضاء "قلعة دزة" القت القبض على متهم يُدعى ( ش .



ح .



ح) من مواليد عام 1988 في قرية "قندول".

واوضح البيان ان المقبوض عليه من سكنة اربيل قرية "سيبردان" متهم بسرقة 70،000 $ (سبعة دفاتر)، وقطعة سلاح، مشيرا الى ان المتهم اعترف بسرقة ذلك المبلغ والسلاح من منزل في مدينة اربيل سافر اهله الى الخارج.

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