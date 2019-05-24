علاوي يعرض خطة طوارئ للحفاظ على امن وسلامة العراق

2019/05/24 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد المجلس المركزي للمنبر العراقي جلسة حوارية تداولية ضمت عدداً من ممثلي القوى السياسية ، جرى خلالها بحث التصعيد الاخير بين ايران والولايات المتحدة وتداعياته وكيفية مواجهة الأزمة الراهنة .

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