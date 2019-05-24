الدفاع المدني يصدر توجيهات وتحذيرات للمواطنين

2019/05/24 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، بعض التحذيرات والتنبيهات للمواطنين بسبب ازدياد درجات الحرارة خلال الايام القادمة الى ما بين 47 و 50 درجة مئوية وظهور سحب ركامية تسبب الكتمة في الجو.

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