خطيب جمعة النجف : نرفض اتخاذ العراق منطلقا للاعتداء على دول الجوار

2019/05/24 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال امام جمعة النجف صدر الدين القبانجي ، ان العراق يرفض العودة الى الاحتلال , كما يرفض اتخاذ اراضيه منطلقا للعدوان على دول الجوار.

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