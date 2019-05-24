الموصل : القبض على داعشي عمل في “الحسبة”

2019/05/24 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن اليوم الجمعة القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الارهابي في الموصل، لافتا إلى أن المتهم كان يعمل لدى التنظيم في ما يسمى “ديوان الحسبة”.وقال معن في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “فوج طوارئ الشرطة الأول التابع لقيادة شرطة نينوى ألقى

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