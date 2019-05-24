2019/05/24 | 18:30

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بغداد اليوم _ نينوى

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القاء القبض على عنصر من تنظيم داعش "معروف بعمله في الحسبة" في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان، إن "فوج طوارئ الشرطة الأول التابع لشرطة نينوى وبناءً على معلومات إستخبارية دقيقة القى القبض على أحد عناصر داعش الإرهابية المعروف بعمله فيما كان يسمى ( بالحسبة ) خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإجرامية على مدينة الموصل".

وأضاف معن، أن "القبض على هذا الإرهابي تم في منطقة ( حي السكر ) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

بغداد اليوم- البصرة

افاد مصدر أمني، الجمعة (24 أيار 2019)، بالقبض على متهم يلقب بـ "الجني" قام بتنفيذ 9 سرقات في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوة من الشرطة، وعناصر آخرين باللباس المدني نصبوا كمينا محكم

بغداد اليوم-البصرة

أعلنت شرطة محافظة البصرة، الجمعة، 24 أيار، 2019، القاء القبض على متهمين بحوزتهما مواد مخدرة في إحدى سيطرات المحافظة.

وذكرت الشرطة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "ابطال سيطرة الشهيد العميد قيس (البوابه) وهي من السيطرات ال

بغداد اليوم- ديالى

تبنى تنظين داعش، الجمعة (24 أيار 2019) قتل احد مختطفي منطقة البو محمد، شمال محافظة ديالى.

وقال مصدر أمني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تنظيم داعش تبنى قتل أحد مختطفي منطقة البو محمد شمال ناحية العظيم (70

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