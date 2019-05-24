2019/05/24 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، أنه بصدد الترشح لمنصب زعيم حزب المحافظين، بعد استقالة تيريزا ماي، ومغادرة المنصب في السابع من حزيران المقبل.وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، استقالتها من منصبها، اليوم الجمعة، وترك مهام وظيفتها في حزب المحافظين، في السابع من حزيران المقبل.وأكد حزب المحافظين البريطاني الحاكم، اليوم الجمعة، أنه سيختار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد استقالة ماي… وزير الخارجية البريطاني يترشح لمنصب زعيم حزب المحافظين) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد استقالة ماي… وزير الخارجية البريطاني يترشح لمنصب زعيم حزب المحافظين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).