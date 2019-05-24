2019/05/24 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع الدين العام اللبناني إلى 86،2 مليار دولار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/24 | 18:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع الدين العام اللبناني إلى 86،2 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع الدين العام اللبناني إلى 86،2 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).