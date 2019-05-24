2019/05/24 | 18:35

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مصدر أميركي : ترامب يوافق على إرسال تعزيزات عسكرية إلى الخليج

كشف مصدر أميركي مسؤول عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق على

طلب القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان لنشر موارد عسكرية

إضافية في الشرق الأوسط .

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المصدر أوضح أن التعزيزات العسكرية المقرر إرسالها إلى منطقة الخليج

تشمل بطاريات صواريخ باتريوت وطائرة استطلاع والقوات اللازمة لهذه

الموارد ، من جهة أخرى أشار مصدر أميركي آخر إلى أن البنتاغون تريد

توفير المزيد من الإجراءات ، تحت مزاعم أن التهديد الإيراني ما زال

سارياً.

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