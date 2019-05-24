2019/05/24 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الإحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الغاز تجاه الفلسطينيين ويعتقل عدداً منهم

أعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي مجموعة من الشبّان أثناء محاولتهم

الوصول للمسجد الأقصى.مراسل آفاق في فلسطين المحتلة أوضح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت

قنابل الغاز تجاه الشبان شرقي مخيم البريج وبلدة خزاعة وسط وجنوبي

قطاع غزة وشرقي خان يونس ، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين

والمسعفين بجروح مختلفة ، إلى ذلك أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل

رضوان لمراسل آفاق أن مسيرات العودة وكسر الحصار ستفشل صفقة القرن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الغاز تجاه الفلسطينيين ويعتقل عدداً منهم) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الغاز تجاه الفلسطينيين ويعتقل عدداً منهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).