البيشمركة تهاجم الجيش وتكشف عن أكثر من 400 ضحية

2019/05/24 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنية- كلكامش برس؛ أكد أمين عام وزارة البيشمركة الفريق جبار ياور، اليوم الجمعة، بأن الاماكن الخالية والتي تقدر بمساحات شاسعة من قوات الجيش والبيشمركة تشكل خطراً على المنطقة.وقال ياور في تصريح صحفي “هناك مساحات كبيرة من قوات البيشمركة والجيش وتشكل خطورة كبيرة على المنطقة، فقد ازدادات تحركات داعش في عدة مناطق وأذكر منها في […]

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