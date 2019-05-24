2019/05/24 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الانواء الجوية : هطول امطار مصاحبة بعواصف رعدية في كردستان

24/05/2019 18:31:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

توقعت دائرة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في كردستان، الجمعة، عن هطول امطار مصاحبة بعواصف رعدية في الإقليم.

وذكر بيان للدائرة تابعتها ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "الاجواء، اليوم الجمعة، ستكون صافية وستتغير الى غائمة جزئياً".

وأضاف ان "الاجواء ليوم غد السبت، ستكون غائمة جزئياً وستتغير الى غائمة كليا بعد الظهر من توقعات بطهول امطار خفيفة في بعض المناطق، وستكون الامطار اكثر غزارة في المناطق الجبلية تصاحبها عواصف رعدية".

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