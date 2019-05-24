حصيلة جديدة من احتراق محاصيل الحنطة.. 770 دونمًا في 24 ساعة!

2019/05/24 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، احتراق 770 دونمًا من محصولي الحنطة والشعير خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظات متفرقة من العراق.

احتراق 770 دونمًا من محصولي الحنطة والشعير خلال 24 ساعة فقط في محافظات متفرقة من العراق

قالت المديرية ببيان صادر في 24 آيار/مايو، وتلقى "ألترا عراق" نسخة منه اليوم، إن "حوادث حرائق محصولي الحنطة والشعير خلال الـ24 ساعة الماضية، هي كالآتي:

احتراق 24 دونمًا من محصول الشعير من أصل 1000 دونم في ناحية تل عبطة ضمن محافظة نينوى.

احتراق 50 دونمًا من محصول الشعير من أصل 1050 دونم ضمن قرية وادي المر محافظة نينوى.

احتراق 20 دونمًا من محصول الشعير من أصل 1020 دونم ضمن قرية المفلكة محافظة نينوى.

احتراق 5 دوانم من محصول الشعير من أصل 1000 دونم ضمن ناحية تلعفر محافظة نينوى.

احتراق 667 دونمًا من محصول الحنطة من أصل 4000 دونم ضمن ناحية آمرلي محافظة صلاح الدين.

احتراق 4 دوانم من محصول الحنطة من أصل 6 دوانم ضمن قضاء خانقين محافظة ديالى.

كانت مديرية الدفاع المدني العامة، أعلنت في 22 آيار/مايو احتراق واخماد 163 دونمًا وإنقاذ 970 دونمًا من محاصيل الحنطة في محافظات متفرقة من العراق.

والتهمت النيران، على مدى الأيام القليلة الماضية، مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، بدأت من محافظة ديالى، مرورًا بكركوك تلتها الديوانية ثم محافظة النجف، وأخيرًا صلاح الدين وتحديدًا قضاء الشرقاط.

ومع بداية موسم الحصاد، تعرضت مئات المزارع في محافظات ومدن مختلفة، إلى حرائق كبيرة بشكل متزامن، طالت محصولي القمح والشعير، بعد ترجيحات من مراقبين بتحقيق اكتفاء ذاتي هذا العام، لتعيد إلى الأذهان سلسلة "كوارث" حلت بموارد البلاد كلما اقتربت من الاكتفاء منها آخرها الأسماك والطماطم، وتثير اتهامات لجهات داخلية وخارجية بتهديد أمن البلاد الاقتصادي والغذائي.

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احتراق 163 دونمًا من محاصيل الحنطة وإنقاذ 970!

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