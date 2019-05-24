استثمار بابل تمنح اجازة لتشييد مدينة سكنية وسط الحلة

2019/05/24 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة استثمار بابل، اليوم الجمعة، منحها اجازة استثمار لمدينة سكنية في مركز مدينة الحلة وبقيمة 18 مليار دينار عراقي.

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