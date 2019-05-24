القبض على إرهابي كان يعمل فيما يسمى (بالحسبة) في الموصل

2019/05/24 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على أحد عناصر داعش الإرهابية المعروف بعمله فيما كان يسمى (بالحسبة) خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإجرامية على مدينة الموصل

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