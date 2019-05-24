وزارة الداخلية: القبض على ارهابي في عصابات داعش في الجانب الأيسر لمدينة الموصل

2019/05/24 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت قوة أمنية، القبض على ارهابي في عصابات داعش في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان ان "فوج طوارئ الشرطة الأول التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات إستخبارية دقيقة ألقى القبض على أحد عناصر داعش الإرهابية المعروف بعمله فيما كان يسمى بـ{الحسبة} خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإجرامية على مدينة الموصل".

وأضاف "تم القبض على المتهم في منطقة حي السكر في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

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