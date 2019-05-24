أفغانستان .. مقتل داعية إسلامي بارز وإصابة 16 آخرين باستهداف مسجد في كابل

2019/05/24 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبحسب بيان لوزارة الداخلية الأفغانية فإن التفجير وقع أثناء صلاة الجمعة قتل جرائه شخصا وأصيب 16 آخرين.ووفقا لوكالة رويترز فإن إن القتيل هو الداعية الإسلامي البارز مولوي ريحان المعروف بتأييده للحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب وتسعى طالبان للإطاحة بها. انتهى.ص.هـ.ح.

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