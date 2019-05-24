2019/05/24 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قامت أكاديمية العلوم الصينية بتطوير كاميرا بشكل مستقل، قادرة على التقاط صور ثلاثية الأبعاد (3D) لرسم الخرائط الجغرافية.وذكرت وكالة “شينخوا” للأنباء، أنه تم تطوير الكاميرا من قبل علماء من معهد تشانغتشون للبصريات والميكانيكا الدقيقة والفيزياء التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم.ونقلت عن دينغ يا لين كبير العلماء في المشروع، قوله: “إن دقة الكاميرا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تطوير كاميرا لرسم الخرائط بتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد في الصين ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تطوير كاميرا لرسم الخرائط بتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد في الصين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).