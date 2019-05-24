2019/05/24 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلن مركز الاعلام الرقمي اليوم الجمعة قيام الفيسبوك بحذف صفحة مزيفة تدعي تمثيلها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، بعد تحذير المركز منها.وقال المركز في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “الفيسبوك حذف الصفحة المزيفة التي تدعي انها تمثل حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم”،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفيسبوك يحذف صفحة وهمية احتالت على العراقيين باسم حاكم دبي وكالة خطوة برس.

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