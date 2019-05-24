وصول 140 إيزيدياً الى فرنسا

2019/05/24 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ استقبلت فرنسا بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، نحو 140 إزيدياً بصفة مهاجرين، حيث انطلقوا اليوم الجمعة من مطار أربيل الدولي إلى موطنهم الجديد.وقالت القنصلية الفرنسية بأربيل، في بيان إن “فرنسا استقبلت من خلال منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة 30 عائلة مؤلفة من نحو 140 فرداً من المجتمع […]

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