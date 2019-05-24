2019/05/24 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على متاجرين بالبشر ارادا بيع طفل بـ10 آلاف دولار بمحافظة عراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/24 | 18:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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