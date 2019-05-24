العثور على ورشة لتفخيخ العجلات في الموصل

2019/05/24 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت القوات الامنية على ورشة كبيرة لتفخيخ العجلات في الموصل .

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