الاتحاد الوطني : البرلمان ينتخب رئيس الاقليم الاسبوع المقبل

2019/05/24 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، انتهاء جميع الاجراءات القانونية لانتخاب رئيس اقليم كردستان من قبل برلمان الاقليم .

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