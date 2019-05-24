مركز الاعلام الرقمي: الفيسبوك يحذف الصفحة المزيفة لحاكم دبي التي تخدع المستخدمين العراقيين

2019/05/24 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مركز الاعلام الرقمي قيام الفيسبوك بحذف الصفحة المزيفة التي تدعي انها تمثل حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، بعد تحذير المركز عن وجود مثل هذه الصفحة الوهمية.واضاف المركز في بيان : ان الصفحة تقوم بخداع المستخدمين العراقيين من خلال ايهامهم بانها تعطي مساعدات للعراقيين، لكنها على العكس من ذلك تسرق اموالهم […]

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