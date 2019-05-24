‘فقدت جسمي’ يفوز بجائزة أسبوع النقاد في كان

2019/05/24 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحصل هذا الفيلم وهو رواية فرنسية هزلية شارك في تأليفها غيوم لوران الذي رشح لجائزة أوسكار عن فيلم “أميلي”، الأربعاء على أبرز جائزة في “أسبوع النقاد” وهي واحدة من المسابقات الرئيسية الثلاث في مهرجان كان.ويصور فيلم جيريمي كلابان الذي أعتبره النقاد أنه فريد للغاية واستثنائي، يدا مقطوعة تحاول إيجاد طريق العودة إلى صاحبها.والفائزان الآخران في هذه المسابقة هما “فيفاريوم” للوركان فينيغان وهو فيلم يروي قصة سريالية إيرلندية من بطولة جيسي آيزنبرغ وإيموجين بوتس، والممثل الإيسلندي إنغفار سيغوردسون عن مشاركته في “إيه وايت، وايت داي”.وتضمنت لجنة التحكيم “اسبوع النقاد” التي ترأسها المخرج الكولومبي سيرو غويرا، الممثلة الفرنسية البريطانية أميرة كازار والمنتجة الدنماركية الفرنسية ماريان سلوت والناقدة السينمائية البلجيكية الكونغولية دجيا مامبو والمخرج الإيطالي الأميركي جوناس كاربينيانو.

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