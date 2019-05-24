2019/05/24 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البنك المركزي يقرر تخصيص مبالغ لإعادة تأهيل خمسة جسور وسط بغداد

قرر البنك المركزي تخصيص مبالغ لاعادة تأهيل خمسة جسور وسط بغداد.

وذكر بيان للبنك انه :" من أجل تعزيز الواقع العمراني لجسور بغداد

وحفاظاً على ما تحمله من ارث حضاري وجمالي مهم في ذاكرة العاصمة

الحبيبة، قرر مجلس إدارة مبادرة تمكين، التي يرعاها البنك المركزي

العراقي، والمصارف وشركات الصرافة العراقية، في اجتماعها الدوري

الذي عقد في مبنى البنك المركزي الموافقة على مشروع إعادة تأهيل

جسور (باب المعظم، الأحرار، الشهداء، السنك، الأئمة) وتخصيص المبالغ

اللازمة لإنجاز عملية التأهيل بالتنسيق مع وزارتي: الإسكان

والكهرباء وأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد لإنجاز المشروع خلال

الأربعة اشهر المقبلة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يقرر تخصيص مبالغ لإعادة تأهيل خمسة جسور وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يقرر تخصيص مبالغ لإعادة تأهيل خمسة جسور وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).