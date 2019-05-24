2019/05/24 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / ذي قار تعلن الاتفاق على زيادة حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية

24/05/2019 18:45:00 PM |

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واع / مكتب ذي قار/ س .ع

اعلن النائب الأول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي ،الجمعة، عن الأتفاق مع وكيل وزير الكهرباء نافع الحميداوي على زيادة حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية بنسبة 40% عن الأعوام السابقة.

وذكر بيان لـ الدخيلي تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انه "وبعد اجتماع ضم الطرفين خلال زيارة تفقدية للمحطة الغازية المركبة للاطلاع على واقع العمل فيها ان الأتفاق نص على أضافة (220) ميكاواط الى شبكة توزيع كهرباء الناصرية فضلاً عن أضافة (20) ميكاواط الى شبكة توزيع الشطرة".

واشار البيان، الى أن "الوزارة تعهدت بتنفيذ بنود الأتفاق خلال اليومين المقبلين"، مبينا استحصال الموافقة على تجهيز المحافظة بمحطة تحويل كهربائية تعمل بقدرة (132) ميكاواط في حين سيتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة توزيع التيار الكهربائي على الأقضية والنواحي بشكلٍ متساوي"

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