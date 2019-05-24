مهندس المياه سفيرا للعراق لدى تركيا

2019/05/24 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عين العراق وزير الموارد المائية السابق حسن الجنابي سفيرا مقيماً ومفوضاً فوق العادة لدى الجمهورية التركية.

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