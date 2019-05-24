2019/05/24 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، احتراق ٧٧٠ دونما من محصولي الحنطة والشعير خلال الـ٢٤ ساعة الماضية في محافظات متفرقة من العراق.

وقالت المديرية في بيان ، إن "٥٠ دونما من محصول الشعير من اصل ١٠٥٠ دونم تعرضت للحرق ضمن قرية وادي المر محافظة نينوى، بالاضافة الى احتراق ٢٠ دونما من محصول الشعير من اصل ١٠٢٠ دونم ضمن قرية المفلكة محافظة نينوى".

واضافت المديرية، أن "خمسة دوانم من محصول الشعير من اصل ١٠٠٠ دونم احترقت ضمن ناحية تلعفر محافظة نينوى، بالاضافة الى احتراق ٦٦٧ دونما من محصول الحنطة من اصل ٤٠٠٠ دونم ضمن ناحية امرلي محافظة صلاح الدين، كما احترقت اربعة دوانم من محصول الحنطة من اصل ٦ دوانم ضمن قضاء خانقين في محافظة ديالى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني: احتراق ٧٧٠ دونما من محصولي الحنطة والشعير خلال الـ٢٤ ساعة الماضية ) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني: احتراق ٧٧٠ دونما من محصولي الحنطة والشعير خلال الـ٢٤ ساعة الماضية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).