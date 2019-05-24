اعتقال عنصر من “داعش” في الجانب الايسر من الموصل

2019/05/24 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، اعتقال عنصر من تنظيم “داعش” في الجانب الايسر من مدينة الموصل في محافظة نينوى.

وقالت

الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “فوج طوارئ الشرطة

الأول التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات إستخبارية دقيقة القى القبض على

أحد عناصر داعش الإرهابية المعروف بعمله فيما كان يسمى ( بالحسبة ) خلال فترة سيطرة

عصابات داعش الإجرامية على مدينة الموصل”.

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