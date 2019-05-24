البنك المركزي يوافق على مشروع إعادة تأهيل 5 جسور في بغداد

2019/05/24 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ اقتصادية

أعلن

البنك المركزي العراقي، الجمعة، الموافقة على مشروع اعادة تاهيل خمسة جسور في بغداد

ضمن مبادرة “تمكين” التي تمولها المصارف الخاصة وشركات الصرافة، مبينا ان

المشروع سينجز خلال اربعة اشهر.

وقال

المركزي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “من أجل تعزيز الواقع

العمراني لجسور بغداد وحفاظاً على ما تحمله من ارث حضاري وجمالي مهم في ذاكرة العاصمة

الحبيبة، قرر مجلس إدارة مبادرة تمكين، التي يرعاها البنك المركزي العراقي، والمصارف

وشركات الصرافة العراقية، في اجتماعهم الدوري الذي عقد في مبنى البنك المركزي يوم الخميس

الموافق ٢٣ أيار الجاري، الموافقة على مشروع إعادة تأهيل جسور (باب المعظم، الأحرار،

الشهداء، السنك، الأئمة)”.

واضاف،

“كما تم تخصيص المبالغ اللازمة لإنجاز عملية التأهيل وبالتنسيق مع وزارتي الإسكان

والكهرباء وأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد لإنجاز المشروع خلال الأربعة اشهر القادمة”.

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