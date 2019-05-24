2019/05/24 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت اللجنة العليا لرؤية الهلال التابعة لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية في اقليم كوردستان يوم الجمعة انها الجهة الوحيدة التي لها صلاحية تحديد اليوم الاول من عيد الفطر.

وقالت اللجنة في بيان اليوم، انها لا تعتمد الآراء الاخرى الصادرة من اشخاص او المؤسسات الفلكية التابع للبلدان الاخرى، مؤكدة انه لا يمكن لأي احد او بلد التنبؤ باول ايام عيد الفطر.

واوضح البيان ان اللجنة ستعتقد اجتماعا يوم 3/6/2019 تحدد فيه اول ايام عيد الفطر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاوقاف في اقليم كوردستان تسمي جهة واحدة لها صلاحية تحديد هلال عيد الفطر) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاوقاف في اقليم كوردستان تسمي جهة واحدة لها صلاحية تحديد هلال عيد الفطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).