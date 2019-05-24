الدفاع المدني يصدر إرشادات وتوصيات بشأن ارتفاع درجات الحرارة

2019/05/24 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أصدر الدفاع المدني، اليوم الجمعة، إرشادات وتوصيات بشأن ارتفاع درجات الحرارة في الايام المقبلة.وقال اعلام الدفاع في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “نظرا لتوقع ارتفاع درجات الحرارة في الايام المقبلة، يصدر الدفاع المدني وصايا وأرشادات مديرية الدفاع المدني لفصل الصيف”.وتابع “يجب أخلاء السيارات من المواد الغازية القابلة

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