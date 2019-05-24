انفجار بشارع للمشاة في ليون شرق فرنسا

2019/05/24 | 19:31

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بغداد اليوم _ بغداد

أفادت وسائل اعلام، اليوم الجمعة، بإصابة 6 اشخاص في انفجار وقع بمدينة ليون شرق فرنسا.

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