English | كوردى

انفجار بشارع للمشاة في ليون شرق فرنسا


انفجار بشارع للمشاة في ليون شرق فرنسا
2019/05/24 | 19:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ بغداد

أفادت وسائل اعلام، اليوم الجمعة، بإصابة 6 اشخاص في انفجار وقع بمدينة ليون شرق فرنسا.

 

...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( انفجار بشارع للمشاة في ليون شرق فرنسا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( انفجار بشارع للمشاة في ليون شرق فرنسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

كامل التفاصيل في: بغداد اليوم ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا