2019/05/24 | 19:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انفجار بشارع للمشاة في ليون شرق فرنسا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ بغداد
أفادت وسائل اعلام، اليوم الجمعة، بإصابة 6 اشخاص في انفجار وقع بمدينة ليون شرق فرنسا.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انفجار بشارع للمشاة في ليون شرق فرنسا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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