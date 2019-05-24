2019/05/24 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ خطوة برس أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة، بأن قوة مشتركة تمكنت بكمين امني محكم من اعتقال متهمين اثنين يتاجران بالأعضاء البشرية وبالجرم المشهود.وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “قوة مشتركة تمكن عبر كمين محكم من اعتقال متهمين اثنين يتاجران بالاعضاء البشرية وبالجرم المشهود، وبصحبتهما طفل يبلغ من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متهمين يتاجران بالاعضاء البشرية في بابل وكالة خطوة برس.

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