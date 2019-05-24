وزير الخارجية الإيراني يهاجم الرئيس الأميركي ويصفه بالإرهابي

2019/05/24 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاجم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب واصفا إياه بالإرهابي.

وقال ظريف، في تصريح، ان الرئيس الأميركي إرهابي، وإيران ستشهد نهايته، لكنه لن يشهد نهايتها، مضيفا ان ترمب يكذب بادعائه أنه يحمي الشعب الإيراني، وان تصعيد واشنطن للأزمة خلال الأسابيع الماضية تهدف الى حرمان إيران من القدرة على بيع النفط في الأسواق العالمية، إضافة إلى إرسال قوات عسكرية أميركية إضافية إلى الشرق الأوسط.

وشدد ظريف على ضرورة التصدي للأطماع الاميركية في المنطقة والحد من غطرسة سياسة واشنطن في التعامل مع دول العالم.

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